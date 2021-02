'Blancochequebedrijven’ zijn de beurshype van het moment, maar ook een goede belegging?: “Een SPAC kan een mooie, laatste finale toets geven aan je portefeuille”

De beurs, vastgoed of een extra opleiding? Onze geldexper­ten delen hun adviezen om dit jaar meer uit je spaargeld te halen

25 januari Tijdens de eerste negen maanden van 2020 konden Belgische gezinnen gemiddeld een vijfde van hun inkomen sparen, zo becijferde de Nationale Bank. Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n klein of groter spaarpotje wat voller wordt? Waar zet je best je geld op in en waar kan je ook al met een klein budget slim op inspelen? Onze geldexperten Pascal Paepen, Michel Maus, Stijn Baert, Geert Noels en Paul d’Hoore geven elk hun gouden tip waar jij je voordeel mee doet. “Investeer vooral in de toekomst.”