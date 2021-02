‘Blancochequebedrijven’ zijn dé beleggingshype van het moment: is het slim om erin te investeren? Beursexpert Geert Noels geeft advies

Is een gastric bypass het wondermid­del om snel veel kilo's af te vallen? Wat zijn de gevaren? En wie komt in aanmerking?

5 februari Maar liefst 83 kilo raakte de Willebroekse Julie Rochtus (25) kwijt na haar maagverkleining en ze kreeg er genoeg zelfvertrouwen voor in ruil om zich in te schrijven voor ‘The Voice’. Maar is de ingreep dan zo’n makkelijke oplossing voor overgewicht? “Het is en blijft een doortastende en invasieve behandeling”, waarschuwt prof. dr. Yves Van Nieuwenhove, coördinator Obesitasheelkunde van het UZ Gent. Wie komt er voor in aanmerking? Wat zijn de risico’s voor je gezondheid en wat zijn de slaagkansen?