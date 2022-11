Black Friday en Sinterklaas zijn hoogdagen voor phishing: zo laat je je niet vangen door internetfraude

Wordt de Limburgse vlaai eindelijk een streekpro­duct?

Na 15 jaar wachten is het eindelijk zover: Vlaanderen en Nederland dienen vandaag bij de Europese Commissie een aanvraag in om de Limburgse vlaai officieel te laten erkennen als streekproduct. Volgens bevoegd minister Jo Brouns is de kans op slagen daarbij heel hoog. Al zal de Limburgse vlaai dan aan enkele heel strenge voorwaarden moeten voldoen. Maar om welke eisen gaat het precies? Wij zochten het uit.

17 november