Binnenkort weer op reis? Zo vind je de beste annulatieverzekering

Wat dekt de verzekering?

Een annulatieverzekering zorgt ervoor dat je jouw reis in een aantal gevallen kan annuleren zonder dat dit je geld kost. Want soms is dat ook nodig. Je kan ziek worden. Of iemand in je gezin heeft plots verzorging nodig, waardoor je toch niet op reis kan vertrekken. Door het coronavirus stelt deze problematiek zich nog sterker dan anders.

Een verzekering kan je kosten dekken in verschillende situaties. Ten eerste kan de reisorganisator of de vervoersmaatschappij beslissen om een reis te annuleren omdat de toestand op de plaats van bestemming geen normaal verloop van de vakantie toelaat. In dat geval moet de reisorganisator of de vervoersmaatschappij de reis terugbetalen of je een voucher geven waarmee je een andere gelijkwaardige reis kunt boeken. Let wel op met niet-Europese maatschappijen. Hiervoor kunnen de regels anders zijn.

Maar je kan ook zelf beslissen om niet op reis te gaan omdat je de toestand op de bestemming niet veilig genoeg meer vindt. De sanitaire situatie in een regio kan in enkele weken omslaan en van vrij gunstig naar kritiek evolueren zodat je bijvoorbeeld bij een aankomst eerst een tijdje in quarantaine zou moeten. In dat geval ben je wellicht het geld van je reis kwijt. De verzekering komt niet tussenbeide voor iets waaraan je op eigen initiatief verzaakt. Quarantaines en lockdowns, zijn net als natuurrampen en politieke onrust meestal uitgesloten van een dekking van de verzekering.

Anders is het is als je niet kan vertrekken omdat je voor de afreis ziek bent geworden, bijvoorbeeld door het coronavirus te hebben opgelopen of omdat je verplicht in quarantaine bent geplaatst. Dan ligt niet je eigen beslissing aan de basis van de afzegging en komt de verzekeringsinstelling toch tussen. Je moet dan wel een doktersattest kunnen voorleggen.

Ook andere redenen kunnen worden ingeroepen om een reis af te zeggen: verwikkelingen in een zwangerschap, een sterfgeval in de naaste familie, herexamens, je werkgever die je vakantie intrekt, een oproeping als jurylid in een assisenproces, schade aan je woning… Ook in deze gevallen kan een verzekeraar, afhankelijk van de polis, de kosten voor de reisannulering op zich nemen.

Waarop moet je letten?

Kijk in je polis na welke waarborgen gedekt worden en welke niet.

Controleer ook het bedrag van de dekking. Vaak hangt dat samen met de premie die je ervoor betaalde. Was dat een percentage van de reissom, dan neemt de verzekeraar doorgaans de hele schade voor zich, mocht de reis niet plaatsvinden. Gaat het om een vast bedrag, dan is de tussenkomst van de verzekeraar wellicht beperkt tot een bepaald plafond.

Verifieer ten slotte of je al dan niet een franchise zelf ten laste moet nemen. Meestal is dat niet het geval, maar er zijn uitzonderingen.

Let ook op het tijdstip waarop je de annulatiepolis moet afsluiten. Meestal is dat bij het boeken van de reis of kort nadien. Als je wacht tot je bijna moet vertrekken, is het meestal te laat.

Waar sluit je de verzekering af?

Niet zelden kan je bij de reisorganisator zelf een dergelijke polis onderschrijven. Je betaalt dan een premie bovenop de reissom.

Maar er zijn ook enkele andere mogelijkheden. Zo is aan bepaalde kredietkaarten een annuleringsverzekering gekoppeld. Dat is onder meer het geval met de Elite Travel Master Card van Beobank en de Mastercard Gold en Visa Gold bij diverse banken. Let wel: de maximale bedragen en de waarborgen kunnen van bank tot bank verschillen. Ook is vereist dat de reissom met de kredietkaart werd betaald.

Je kan ook zelf een specifieke annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Je kan daarbij vaak kiezen tussen een verzekering die gekoppeld is aan een welbepaalde reis en een jaarcontract, dat geldt voor alle reizen die je in die bepaalde periode zou ondernemen.

Enkele willekeurige voorbeelden:

Bij Touring een tijdelijke No Stop Tempo afsluiten voor 33 euro of een No Stop Full-jaarcontract voor 149 euro. De eerste dekt tot 1.000 euro per persoon, de tweede tot 2.500 euro zonder franchise. Verblijven van minder dan drie nachten in België worden niet verzekerd, behalve indien ze duurder zijn dan 500 euro.

Bij Europ Assistance heb je al een NoGo City Trip vanaf 15 euro. Die vergoedt je annuleringskosten tot 500 euro per reis. Een NoGo Fly & Drive heb je vanaf 35 euro en geeft je dekking tot 1.000 euro. En een NoGo Jaarcontract kost 153 euro en biedt tot 2.500 euro aan dekking.

