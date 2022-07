BINNENKIJKER. Saskia (28) en Brecht (29) bouwden hun woning in de hoogte, met een minimum aan meubels: “Alles staat in het teken van contact met de omgeving”

VIDEO. Kijk binnen in deze luxueuze penthouse op het Antwerpse Eilandje met dakterras en zwembad

Eric en Anne ruilden hun villa in Kapellen voor een penthouse in Antwerpen. Het koppel hoefde nergens op in te boeten, want ze wonen nog steeds riant, in alle luxe en comfort én met een zwembad op het dakterras. Voor de uitwerking en inrichting van het topproject deden ze een beroep op het beste wat België te bieden heeft. Onze woonexpert Björn Cocquyt bracht hen een bezoek in 2019.

