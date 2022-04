BINNENKIJKER. Op bezoek bij Paulette uit ‘Stukken van Mensen’: “Vrolijke kleuren weerspiegelen wie ik ben”

Jobat Secretari­aats­me­de­wer­kers in de bloemetjes: dit loonpakket ontvangen managemen­tas­sis­ten­ten

Op donderdag 21 april vieren we Secretaressedag, al spreken we tegenwoordig beter van Dag van de Secretariaatsmedewerker of Managementassistent. Deze alleskunners worden dan vaak letterlijk in de bloemetjes gezet, met als doel hun beroep wat meer op te waarderen. Jobat.be stippelde uit welk profiel je nodig hebt om de functie uit te oefenen en hoeveel je kan verdienen.

21 april