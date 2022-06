BINNENKIJKER. Op bezoek bij influencer en ‘Verrader’ Jamie-Lee Six (24): “Hier woon ik op tien minuten van mijn ouders in Menen”

BinnenkijkerNa een razend druk voorjaar met onder andere een deelname aan ‘De verraders' zal Jamie-Lee Six ook deze zomer niet stilzitten. De actrice en influencer is pas verhuisd naar haar nieuwbouwwoning en is volop bezig met de inrichting en aankleding. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging bij haar op bezoek om te kijken hoe ze van haar huis een thuis maakt.

“Eindelijk is het zover”, glundert Jamie-Lee, terwijl ze ons rondleidt in haar halfopen huis in het West-Vlaamse Wevelgem. Alles is zo nieuw dat het er nog een beetje naar verf ruikt. “Vorig weekend waren ze nog volop aan het schilderen. Er is heel hard gewerkt, ook door mijn familie die ik graag wil bedanken. Zij hebben geholpen om van de cascowoning een volledig afgewerkt huis te maken en om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben pas 24, dus de raad van mijn ouders kwam zeker van pas.”

Jamie-Lee kocht het huis twee jaar geleden water- en winddicht. Daar waar ze eerst iets zocht om op te knappen, koos ze uiteindelijk voor een nieuwbouw. “We hebben veel bekeken en telkens bleken die oudere huizen mankementen te hebben die je op foto niet ziet, zoals vocht in de muren of een dak dat vernieuwd moest worden. Met een nieuwbouw zit ik safe en kon ik meer mijn ding doen.”

Volledig scherm Ten huize van Jamie-Lee Six © GREGOIRE DE POORTER

De indeling is open en daardoor voelt het huis groter aan. De vele ramen achteraan versterken dat effect nog. “Het zal nog wel wat veranderen eens alles 100 procent klaar is, maar toch zal het altijd ruim ogen. Ook omdat ik het interieur rustig houd met een basis van zwart en wit. Ik ben wel fan van een streepje kleur, maar dan in accenten, zoals windlichtjes of bloemen.”

De actrice bleef in haar vertrouwde omgeving en koos voor een nieuw wijkje op tien minuten van Menen, waar haar ouders wonen. “Ik ben heel vaak op de baan en wilde vooral een plek dicht bij de autostrade. Ook een garage en parkeerplaats voor de deur vond ik belangrijk, en dan moet je niets in de stad zoeken. Er is zelfs een parking voor de deur, dus als ik deze zomer een barbecue organiseer, kan ik al mijn vrienden uitnodigen”, lacht ze. “Ik prijs me echt gelukkig dat ik vandaag al een eigen huis heb. Hier kan ik een droomstart nemen voor de rest van mijn leven.”

Pimp your IKEA

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

De keuken is duidelijk het kloppend hart van het huis. “Ik hou van koken en neem er graag de tijd voor. Ik vind het ook fijn om iets klaar te maken voor vrienden. Een klassieke ovenschotel of gezond zonder koolhydraten, ik lust het even graag en wissel af. Ik zoek dikwijls online recepten op en geef er dan mijn eigen interpretatie aan”, vertelt Jamie-Lee.

Het is een heel comfortabele keuken met een groot eiland waarin de spoelbak verwerkt zit en er is een uitsparing voor een L-vormige toog. De kookzone tegen de muur komt iets verder dan de toestellenwand links en rechts en dat maakt het iets chiquer. “Met de vele verschillende modules van IKEA kon ik makkelijk de keuken die ik wilde samenstellen. Grote, kleine, diepe, brede kasten,… Het lukte allemaal. Als aanrecht kook ik voor een natuursteen bij een steenkapper uit de buurt. Dat geeft het geheel nog wat meer cachet.”

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

De toestellen zijn van Siemens. Naast de oven is een combi-oven geïnstalleerd met eronder een gewone lade. Om de uniformiteit te bewaren, heeft die hetzelfde glas als de oven. Details maken het verschil. Dat doen ook de rode apparaten van Kitchen Aid en een boeketje bloemen.

Herinneringen

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

In de eetkamer trekt een statige vitrinekast met ingewerkte sfeerverlichting de aandacht. “Ik heb ze voorlopig opgevuld, maar ze staat nog niet op punt. Het gele kannetje is voor mijn papa die graag Ricard drinkt en de champagne voor mijn mama. De ginfles zal ik nooit wegdoen, want die kreeg ik van mijn broer toen hij me voorstelde om meter van zijn kindje te worden. Hij printte de vraag op een speciaal etiket. De bedoeling is om nog zulke fijne herinneringen een plekje in het zicht te geven.”

De kast vond Jamie-Lee, net als de ovalen eettafel en de ronde salontafels bij Trendwood wat verderop in Izegem. De stoelen zijn van IKEA.

Cinema at home

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

Het is nog even wachten op de levering van haar grijs-beige hoekzetel, maar van zodra die er is, weet Jamie-Lee wat ze snel zal doen. “Dan wordt het een avondje Netflix. Met mijn muziekinstallatie kan ik de sound van een cinema creëren, dus dat wordt een belevenis. Voorlopig kijk ik tv op mijn slaapkamer, maar dat is toch niet hetzelfde.” De vloer in de woonkamer lijkt op parket, maar is een keramische tegel die eruitziet als hout.

Muzikaal talent

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

Jamie-Lee brak als zestienjarige zonder acteerervaring door in de Ketnetserie ‘D5R’. Maar ze is ook een muzikaal talent. Ze volgde zeven jaar gitaar, vijf jaar piano en vier jaar notenleer. “Het is een beetje jammer, maar de muziek verdween wat naar de achtergrond. Dat zal misschien opnieuw veranderen nu mijn piano een plekje in de woonkamer kreeg. Het is alsof dit hoekje er precies voor gemaakt is.”

Aan de muur hangt een kunstfoto van McDonald’s en Louis Vuitton. “Een cadeautje van mijn vrienden, die weten dat ik zo nu en dan wel eens fastfood lust.” In de achtergrond de zwartstalen deur die licht van de leefruimte naar de gang brengt.

Strandgevoel in bad

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

Op de verdieping zijn er drie slaapkamers, waarvan er een met een dressing van IKEA is ingericht, en een badkamer met een grote, brede inloopdouche en een ligbad onder de schuine wand van het dak. De zachte, gespikkelde tinten van de tegels roepen een beetje een strandgevoel op.

Er is ook aan de praktische kant gedacht met een nis in de douche voor shampoos en zeepjes en een wasmeubel met één lavabo. “Dat is een goede tip van mijn mama, want zo heb ik genoeg plaats om mijn toilet te maken.” In de chique bruine lederen box zit een haardroger van Dyson verstopt.

Landelijke uitstraling

Volledig scherm © Grégoire De Poorter

Jamie-Lee Six, samen met haar mini-pomeriaan Nugget, in het portaal van haar nieuwbouw. Het huis is het spiegelbeeld van dat van de buren en samen vormen ze één mooi geheel. Met de nieuwe gevelstenen met looks van gerecupereerde exemplaren en het dakkappelletje heeft het een landelijke uitstraling. Het zwarte schrijnwerk en de inrichting zijn een moderne aanvulling.

Lees ook: