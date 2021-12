BINNENKIJKER. Marc en Rita vieren oudejaar in hun exclusieve villa op Tenerife: “De hele wereld gezien, maar nergens zitten we beter dan hier”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis. In de heuvels van La Caleta - ongetwijfeld de meest exclusieve regio van Tenerife - genieten Marc, Rita en hun zonen van hun al even exclusieve villa ‘Christal’. 850 m² aan luxe in een adembenemend decor: een betere plek om oudejaar te vieren, is moeilijk te vinden. “Met het zicht op de eindeloze zee zijn we binnen de minuut compleet zen.”