BINNENKIJKER. Manon viel als een blok voor een onderkomen villa uit de jaren 30: “Tijdens de renovatie kwam ik er ook persoonlijk weer bovenop”

Kunste­naars­kop­pel maakte van hun herenhuis een kleurrijke woonst: “Ik maakte een portret van mijn zonen; wie weet zien we er zo uit binnen een paar honderd jaar”

Deze week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis in de Antwerpse Seefhoek. Bewoners Antoinette, Wouter en hun kinderen kun je niet in een vakje duwen. Het interieur dat hun persoonlijkheid weerspiegelt al evenmin. “Antoinette’s moeder is Afrikaans, die van Wouter gidst in India en Egypte. Je vindt hier spullen uit alle windstreken.”

12 november