BINNENKIJKER. Langs buiten lijkt het huis van Isabel (41) en Alexander (41) een doorsnee villa, binnen is het een seventiesparadijs

Showbizz Binnenkij­ken bij Romeo Davy Gilles en zijn vrouw Sasha: “We zijn het voorbije jaar allebei vaak neerslach­tig geweest”

Depressief willen ze het niet noemen, maar Davy Gilles (45) en zijn vrouw Sasha Rosen (43) hebben er een moeilijke coronaperiode opzitten. “Maar we moesten hoe dan ook overeind blijven voor de kinderen”, klinkt het in een interview met ‘Dag Allemaal’. Daarin geven ze een inkijkje in hun knusse gezinswoning in Westerlo, vertellen ze over hoe de Romeo-frikandel XXL voor inkomsten bleef zorgen en hebben ze het over hun gezin. “Tijdens die lockdowns heb ik beseft hoeveel ik gemist heb door al die jaren élk weekend, en heel vaak ook op feestdagen, weg te zijn.”

10 november