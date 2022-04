BINNENKIJKER. Hoe mooi of lelijk woont Hannes Coudenys van ‘Ugly Belgian Houses’ zelf?

Diksmuide BINNENKIJ­KER. Deze vakantiewo­ning heeft wellicht de grootste tuin van Vlaanderen: “Open het poortje en je belandt in prachtige natuur”

Frans Saint-Germain (68) en Ria Clyncke (63), oprichters van de vermaarde feestzaal Saint-Germain in Diksmuide, stellen hun nieuwe vakantiewoning ‘Aan de Blankaart’ in Woumen voor. De 15 gasten die er kunnen logeren, krijgen met 1.000 hectare wellicht de grootste tuin van Vlaanderen om in te ravotten of relaxen. “Onze vijf kinderen zijn de deur uit en we missen het contact met de mensen”, heet Frans je welkom.

