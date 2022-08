BINNENKIJKER. Geert en Myriam bouwden een droomvilla op Tenerife: “Inmiddels is de grondprijs verdrievoudigd”

Livios Met deze app kan je een zwembad in de buurt of op vakantie huren

Voor wie geen zwembad in zijn tuin heeft, maar toch eens van een frisse duik wil genieten, bestaat er Swimmy. Via deze app of website kan je bij iemand zijn thuis een zwembad huren voor enkele uren, een halve of volledige dag. Maar je kan er ook je eigen zwembad verhuren aan anderen. Bouwsite Livios vertelt hoe dat in z'n werk gaat.

13 augustus