BINNENKIJKER. De herenwoning van Wouter (36) biedt 370 m² aan glorie: "Al was die zoek door de eerdere verbouwingen toen we het huis kochten”

“Ik zou de verkoop net onder de 800.000 euro starten”: makelaar kleeft flink bedrag op de atypische hoeve van Benoît

Benieuwd hoeveel je woning waard is? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Clint Alliet van Clintimmo een compleet vernieuwde hoeve middenin de velden. Het ligt zonevreemd en heeft een uitgesproken look. Zijn dat minpunten? Of komt het de waarde juist ten goede?

26 januari