BINNENKIJKER. Celien en Frederic waren de enigen die een bod uitbrachten op het huis dat niemand wou. Nu heeft het de uitstraling van een boetiekhotel

GETEST. Welke airfryers­nacks zijn het lekkerst? Sterren­chef proeft er 10 en deelt goede en minder goede punten uit: “Hier bijt je je tanden op stuk”

De airfryer is populairder dan ooit, en de diepvriezers in de supermarkt liggen bomvol met snacks om in de heteluchtfriteuse te bereiden. Maar zijn die wel lekker krokant en smakelijk om als hapje te serveren? Sterrenchef Luc Bellings gebruikte voor het eerst een airfryer om tien soorten snacks in te bakken en is onder de indruk. “De hapjes zijn veel minder vettig en liggen minder zwaar op de maag dan gelijkaardige bereidingen uit de friteuse.”

16:00