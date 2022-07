BINNENKIJKER. “Belvedère met zicht op de Semois is niet te overtreffen”: in dit voormalige hotel vond Katrien een tweede thuis

Deze zomer bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt eigenaars van een tweede verblijf bij ons of in het buitenland. Eender waar, in hun bijzondere stek beleven ze een al even bijzondere vakantie. Katrien Vermeulen (57) uit Grimbergen verbouwde in de Ardennen een hotelletje waar ooit koning Boudewijn en Jacques Brel over de vloer kwamen. Net als haar raakten ze onder de indruk van de betoverende omgeving met zicht op de Semois.