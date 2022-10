BINNENKIJKER. Alex bouwde zijn tiny house helemaal zelf: “Zonder mijn uren te rekenen kostte mijn huis me maximaal 35.000 euro”

Livios Binnenkij­ken: Gerdine bouwde zelf een tiny house voor 25.000 euro

In het Nederlandse Diepenveen werkt Gerdine aan de laatste details van haar tiny house. Dat bouwde ze zo goed als helemaal zelf. En het resultaat mag er absoluut zijn. “Zeker over de keuken ben ik tevreden”, vertelt Gerdine aan bouwsite Livios. “Die is vrij ruim geworden en er is nog veel bergruimte. Ik sta er zelf versteld van.”

20 september