Binnenkijken in de mansion waar prins Harry en Meghan Markle hun interview aan Netflix gaven: pure luxe die voor 33,5 miljoen dollar op de markt staat

Een goede timing is alles. Dat moet de eigenaar van het dit landhuis gedacht hebben, want hij wachtte tot de lancering van de Netflix-documentaire over het leven van prins Harry en Meghan Markle om zijn woning op de markt te brengen. Ongetwijfeld aan een paar miljoentjes meer dan voorheen, omdat een groot deel van het interview dat het koppel gaf hier gedraaid werd.

Wie het programma op het streamingplatform al bekeek, zal ongetwijfeld de majestueuze kroonluchter herkennen, met in de achtergrond het knisperende haardvuur en opzij de gebogen ramen die uitkijken op de heuvels van Zuid-Californië. Maar dat is niet de enige zithoek in de mansion die maar liefst 1.200 vierkante meter groot is. Aansluitend is er een home cinema met een bar en aan de andere zijde een prachtig bibliotheek, volledig uitgewerkt in het hout. Het huis uit 2006 telt ook zes royale slaapkamers.