Binnenkijken bij de superrijken: een blik achter de gevels van de meest exclusieve panden in België

16 juni Een zwembad staat steeds vaker op het verlanglijstje van wie op zoek is naar een huis. In het luxesegment is het zelfs dikwijls een vereiste, waardoor het een flinke meerwaarde creëert bij een verkoop. Maar hoeveel kost zo'n huis met zwembad ongeveer? En is het de investering waard om er één aan te leggen als je een bescheiden woning hebt? Onze woonexpert Bjorn Cocquyt maakt de rekensom en toont een aantal mooie opties op de woningmarkt.