Binnen- en buitenzwembad gaan naadloos in elkaar over én in het meer erachter (of zo lijkt het toch)

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een berghut in Patagonië in Argentinië.

De locatie is veel, zo niet alles, bij deze flink uit de kluiten gewassen berghut. Ze maakt deel uit van een country resort middenin een bos van cipressen en coigües. Het huis zelf staat in een uithoek en kijkt uit op het Lago Gutierrez. Het meer en de omliggende bergen vormen een schitterend decor. De indeling zit dan ook zo in elkaar dat de belangrijkste ruimtes in huis van het uitzicht kunnen genieten.

Volledig scherm . © Christie's International

Volledig scherm . © Christie's International

De beleving is nog specialer in het zwembad dat uit een binnen- en een buitendeel bestaat. De twee lijken in elkaar over te gaan én in het meer erachter, al is dat slechts schijn. Binnen is het bad eerder bedoeld als plonsbad om af te koelen na een gymsessie of saunabezoek.

Volledig scherm . © Christie's International

Het huis is opgetrokken en afgewerkt met natuurmaterialen uit de buurt. Van brute rotsblokken voor de gevels en schouwen, over donkere natuursteen voor de vloeren tot hout voor de wandbekleding, keuken en plafonds. Door hun ruige en verweerde look geven ze heel wat uitstraling en karakter aan het interieur. Het lijkt ook alsof de chalet al een heel leven achter de rug heeft, maar hij staat er amper acht jaar.

Volledig scherm . © Christie's International

Volledig scherm . © Christie's International

Volledig scherm . © Christie's International

De bewoonbare oppervlakte bedraagt zomaar eventjes 710 m², verdeeld over drie verdiepingen. Dat is ruim voldoende om zestien mensen in te laten wonen. Onderaan is er een skiberging en ook een ontspanningsruimte met een biljart. In de zomer kun je op het resort golfen.

Volledig scherm . © Christie's International

Volledig scherm . © Christie's International