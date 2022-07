“Binnen 5 jaar zal de productie nog maar een week in beslag nemen”: specialist bespreekt technieken voor knieprothesen en de ‘nieuwe knie op maat’

Een ‘nieuwe’ knie op maat is geen toekomstmuziek meer: ze worden in ons land zelfs al geheel of gedeeltelijk terugbetaald. “Een welkome oplossing voor heel specifieke vormafwijkingen”, zegt prof. dr. Peter Verdonk. “Maar voor het merendeel van de patiënten volstaan een routineprothese en het vakmanschap van de chirurg.” En nee: “die knieprotheses op maat rollen voorlopig nog niet uit een 3D-printer.”

“Gepersonaliseerde geneeskunde is volop aan het opkomen en dat is een goede zaak”, zegt kniespecialist Verdonk. “In plaats van hetzelfde pilletje voor elke patiënt evolueren we naar een behandeling die aangepast is aan de specifieke noden en kenmerken van de individuele patiënt. Dat zie je ook in ons vakgebied. Zo’n dertig jaar geleden hadden we knieprotheses in drie maatjes, dat evolueerde naar zeven à acht routineprotheses en nu zijn het er tien à twaalf. Zo kunnen we almaar dichter bij de originele vorm van de knie van de patiënt landen. Dat is belangrijk: een te kleine prothese kan bloedingen en loslating veroorzaken, een te grote wrijving.”

Hoe kies je als chirurg dé prothese? “Bij zo’n operatie liggen zo’n vijf à zes operatiesets klaar met verschillende instrumenten en maten. Ik beslis pas tijdens de operatie welke maat het wordt, als de knie openligt en ik goed kan zien welke prothese het meest geschikt is. Natuurlijk zijn dat dan ook een vijftal sets die geopend en gesteriliseerd moeten worden, dat vraagt logistiek en praktisch wel werk en tijd. Het is een meerwaarde van een prothese op maat dat dat vermeden wordt en er één prothese ligt, die de vorm van de oorspronkelijke knie heeft.”

Quote Met copy/paste los je een onderlig­gend gebrek niet op. Dus moet je een prothese op maat ook vooraf aanpassen en uitgebreid plannen. prof. dr. Peter Verdonk, kniespecialist

Maar daar valt een bedenking bij te maken: de oorspronkelijke knie had waarschijnlijk wel gebreken waardoor ze voortijdig slijtage vertoonde; neem je die dan niet over als je ze kopieert? “Dat is inderdaad een goed punt: met copy/paste los je een onderliggend gebrek niet op. Dus moet je zo’n prothese op maat ook op voorhand hier en daar bijpassen en uitgebreid plannen.”

De technische mogelijkheden nemen voortdurend toe, maar dat betekent niet dat je prothesen nu al standaard op een scherm kunt aanpassen en dan uit de 3D-printer laten rollen. “3D-geprinte knieprothesen zijn nu al technisch mogelijk, maar worden nog niet routinematig gemaakt. De prothese op maat wordt nu gemaakt door een chroom-kobaltlegering in een mal te gieten. Die moet dan nog een hoop bewerkingen ondergaan, zoals polijsten. Het duurt toch wel zes weken voor die klaar is. Binnen dit en vijf jaar zal dat inderdaad wel next level met 3D-printing kunnen en zal de productie nog maar een week in beslag nemen.”

“Sinds juni vorig jaar heb ik zo’n twintigtal protheses op maat geplaatst en dat aantal zal zeker nog stijgen”, zegt prof. Verdonk. “Een prothese op maat is immers een welkome oplossing voor heel specifieke vormafwijkingen. Pakweg in tien tot vijftien procent van de gevallen is dat echt nodig. Maar voor het merendeel van de patiënten volstaan een routineprothese en natuurlijk het vakmanschap van de chirurg. In een aantal gevallen is het ook onzinnig om een prothese op maat te plaatsen, bijvoorbeeld als de achterste kruisband in een te slecht staat is.”

Een prothese op maat is ook wel duur. “Maar de twee in ons land verkrijgbare prothesen op maat - de Amerikaanse Conformis en de Zwitserse Symbios - worden respectievelijk geheel en gedeeltelijk terugbetaald.

Lees ook: