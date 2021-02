Bijscholen voor je job zonder financiële kopzorgen? Zo doe je dat

GroeienBlijven bijleren en zo groeien als mens én werknemer: dat is een strak plan. Ook werkgevers zien in de bijscholing van hun medewerkers meestal meer heil dan in de rekrutering van nieuwe krachten. Hoe zet je als werknemer die stap naar bijscholing, waarmee ook je baas tevreden kan zijn én zonder er zelf financieel op achteruit te gaan? Jobat.be licht de verschillende opleidingsincentives toe.

Avondlessen zijn er bij de vleet, maar de combinatie met een voltijdse job kan afschrikken. Als er thuis ook bovendien nog een gezin op je wacht, is het vaak gewoon onhaalbaar. Bijleren tijdens de werkuren is een droomscenario. Je gaat erop vooruit zonder je vrije tijd in het gedrang te brengen én je werkgever krijgt er een betere versie van jezelf voor in de plaats.

Wie professionele vooruitgang wil boeken, ziet dat niet graag gepaard gaan met financiële achteruitgang. Daarom zijn er verschillende opleidingsincentives voor werknemers uit de privésector, die werk en vorming willen combineren. De Vlaamse overheid geeft werknemers uit de privésector zo een duwtje. Onder bepaalde voorwaarden hebben ze recht op Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet, federaal tijdskrediet en opleidingscheques.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Je hebt als werknemer in de Vlaamse privésector recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV), de opvolger van het vroegere Betaald Educatief Verlof (BEV). Als je een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, mag je afwezig zijn van het werk om die opleiding te volgen of te studeren, met behoud van je loon, beperkt tot 2.928 euro bruto per maand. Verdien je meer? Dan mag je werkgever je loon voor de uren VOV beperken tot dat maximumbedrag van 17,78 euro per uur.

De werkgever krijgt een forfaitair bedrag terug van de overheid om jouw opleiding te bekostigen. Om Vlaams opleidingsverlof te kunnen opnemen, zijn er enkele voorwaarden die je als werknemer moet volgen. Zo moet je bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams Gewest. Nog interessant om te weten: VOV is een recht. Je werkgever mag VOV niet weigeren en je niet ontslaan omdat je opleidingsverlof neemt.

Vlaams opleidingskrediet (VOK) en federaal tijdskrediet

Als je in de privésector of socialprofitsector werkt, kan je met federaal tijdskrediet een opleiding volgen. Je moet daarvoor wel minstens twee jaar bij dezelfde werkgever in de privésector hebben gewerkt. De opleiding moet erkend zijn door de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap of door de sector, én een minimaal aantal lesuren per jaar omvatten. Let wel: tijdskrediet is geen absoluut recht. Werk je in een bedrijf met maximaal 10 werknemers, dan heb je de toestemming nodig van je werkgever. Werk je in een bedrijf met meer dan 10 bepaalde gevallen van werknemers, dan is het tijdskrediet wel een recht maar je werkgever kan de begindatum van je tijdskrediet uitstellen. De maximumduur van tijdskrediet om een opleiding te volgen bedraagt 36 maanden. Je kan ervoor kiezen om helemaal niet te werken, halftijds te werken of 4/5de te werken.

Wie federaal tijdskrediet opneemt, ontvangt een onderbrekingsuitkering van de RVA. Je boet dus wel wat in op je loon. De aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ (VOK) van de Vlaamse overheid kan extra soelaas brengen. De nettobedragen variëren tussen 152,72 en 514,38 euro, afhankelijk van hoeveel je voor de onderbreking werkte en hoeveel je tijdens de onderbreking nog zal werken. De tarieven raadplegen en het opleidingskrediet online aanvragen, kan online op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies. Belangrijk om te weten: Je mag VOK niet combineren met VOV voor eenzelfde opleiding binnen dezelfde periode.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques kun je (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding je met opleidingscheques kunt betalen, hangt af van je scholingsgraad. Per schooljaar kun je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag van maximaal 250 euro, waarvan de Vlaamse overheid de helft terugbetaalt. Wie geen diploma secundair onderwijs heeft, kan rekenen op een verhoogde tegemoetkoming en krijgt het bedrag volledig terug. In dat geval betaal je wel zelf voor de opleiding en niet je werkgever.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kun je nagaan welke opleidingen recht geven op welke opleidingsincentives. Dat kan via www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank. Daar vind je ook welke voorwaarden voor welke opleiding gelden.

Voor wie in Brussel werkt zijn de regels min of meer dezelfde, maar gelden andere stappen. Daarvoor kun je terecht op de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en via www.economie-werk.brussels.

Bijscholen voor je huidige of volgende job? Met #LeerInUwKot kun je van thuis uit bijleren en jezelf klaarstomen voor de volgende stap in je loopbaan.

