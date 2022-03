Bijna 2.000 vacatures voor leerkracht: dit moet je weten als je op de kar springt

JobatOp Jobat.be is het aantal vacatures in het onderwijs op een jaar tijd met liefst 4.000 (!) procent gestegen. Hoe komt dat? Wat zijn de voor- en nadelen van een job als leerkracht? En wat verdient een lesgever gemiddeld? We vroegen het aan William Visterin, hoofdredacteur bij Jobat.be .

Wie in de zoekrobot van Jobat ‘onderwijs’ intikt, krijgt bijna 2.000 vacatures te zien. “Natuurlijk zijn niet alle openstaande posities voor leerkrachten, maar het aandeel ervan is wel hoog”, schetst William Visterin. “Het aantal vacatures voor leerkrachten is het laatste jaar erg toegenomen. Enerzijds omdat veel mensen de job verlaten. De uitval van leerkrachten die met pensioen gaan wordt onvoldoende gecompenseerd door de jonge leerkrachten, want zij verlaten vaak voortijdig het beroep. Eén op drie startende leerkrachten stapt binnen vijf jaar uit het onderwijs. Leerkracht behoort dan ook tot de lijst van knelpuntberoepen”, weet Visterin.

Vraag en aanbod

“Anderzijds is er ook een mismatch tussen vraag en aanbod. Niet alle leerkrachten worden even veel gevraagd”, gaat Visterin verder. “Kijk naar leerkrachten secundair onderwijs. De vakken waar het knelpunt zich het scherpst stelt zijn vooral de technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands. In het secundair onderwijs is er dan weer een overaanbod aan bepaalde vakleerkrachten, zoals lichamelijke opvoeding of geschiedenis. Ook leerkracht buitengewoon secundair onderwijs is een knelpuntberoep, net als leraar kleuter- of lager onderwijs.”

Voor- en nadelen

Een job in het onderwijs heeft voor- en nadelen, vindt Visterin. “De vaste benoeming en dus werkzekerheid is een voordeel, net als de nodige stelsels rond loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid geven om er na verloop van tijd even uit te stappen”, duidt hij. “Maar dat geldt niet overal. Voor wie als jonge leerkracht start, is er van die vaste benoeming (nog) geen sprake. Dan moet je je uurrooster vaak bij elkaar sprokkelen en bijvoorbeeld diverse scholen afhaspelen. Dat speelt mee in het gegeven dat jonge leerkrachten voortijdig afhaken. Hou er ook rekening mee dat je als leerkracht toch vooral een eerder vlakke loopbaan kent.”

Veel vakantie (?)

“Ik hoor ook steeds meer geluiden over administratieve rompslomp waar leerkrachten mee moeten afrekenen. En ook de pedagogische uitdagingen zijn er niet minder op geworden. Voor de ene valt dat zwaar, terwijl de andere daar veel minder moeite mee heeft”, vult Visterin nog aan. Een huizenhoog cliché is dan weer dat van de leraar die baadt in het verlof. “Er zijn zeker veel vakantiedagen in het onderwijs, meer dan in eender welke andere sector. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat leerkrachten die vrije tijd ook weleens moeten opofferen voor schooltaken. Als je leerkracht wil worden, doe je dat ook omdat je graag lesgeeft en met hart en ziel kennis wil overbrengen aan (jonge) mensen. En voor het - hopelijk - fijne contact met je collega’s”, aldus Visterin.

Het loon

Volgens het Salarisrapport 2021 van Jobat verdien je in het onderwijs gemiddeld 4.007 euro bruto per maand. Netto houd je daar ongeveer 2.455 euro van over. Het loon van een leerkracht varieert uiteraard volgens de anciënniteit en binnen de verschillende salarisschalen. Als starter mag je uitgaan van een gemiddeld brutosalaris van 2.661 euro per maand (1.888 euro netto). Vanaf vier jaar ervaring zit je al aan een maandelijks brutobedrag van 3.256 euro (zo'n 2.128 euro netto), afhankelijk van je positie binnen de instelling. Met twintig jaar ervaring (en meer) op de teller wordt dat gemiddeld 4.727 euro bruto of ongeveer 2.769 euro netto.

En wat met de extralegale voordelen? “Die zijn eerder beperkt in het onderwijs”, weet Visterin. “Zeker in vergelijking met de privésector. Op een firmawagen, maaltijdcheques of gsm moet je doorgaans niet rekenen. Uit het recente Salariskompas van Jobat blijkt dat zeven op de tien leerkrachten een eindejaarspremie ontvangt, vier op tien krijgt een laptop en iets minder dan vier op tien leerkrachten ontvangt een occasionele vergoeding voor het woon-werkverkeer”, besluit Visterin.

