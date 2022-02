“Bij overmatig gebruik kan je hartritmestoornissen krijgen”: expert over de zin en onzin van laxeermiddelen

"Vermijd restjes en sla geen maaltijden over." Diëtist Sanne Mouha vertelt hoe je het beste eet tussen kerst en Nieuwjaar

Eindejaar is traditioneel een tijd van uitgebreid eten en drinken. Hoe lekker de ovenhapjes, gourmet en de glaasjes alcohol ook zijn: op een bepaald moment heb je er de buik vol van. Maar wat eet je dan het best tussen kerst en Nieuwjaar? Is een detoxkuur de ideale methode om een periode van overdaad het hoofd te bieden? Diëtiste Sanne Mouha vertelt er alles over. “Wie per se wil detoxen, doet het beter pas na Nieuwjaar.”

27 december