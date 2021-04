“Bierdrinkers worden vaker gestoken”: hoe voorkom je gebeten wordt nu het insectenseizoen begonnen is?

SOS zomerinsec­ten: brengen ze virussen over en hoe voorkom je muggen-, wespen- en dazenste­ken?

6 augustus Daar zijn ze weer, onze zoemende vrienden. Tot ze steken of bijten, en de vriendschap over and out is. Wie zijn ze en welke zijn nieuw? Hoe bescherm je je? Kunnen muggen het coronavirus overdragen? En is de Aziatische hoornaar écht gevaarlijk? Tijd voor een update. “Het is een fabel dat mensen met ‘zoet bloed’ meer muggen zou aantrekken, maar er zijn wel andere factoren die meespelen.”