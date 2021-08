Biedt je werkgever je een bedrijfswagen aan? Zoveel gaat het je kosten

Belastbaar voordeel van alle aard

“Sommige bedrijven bieden werknemers een auto aan als vast onderdeel van hun loonpakket”, weet Charlotte Thijs, senior legal consultant bij Acerta. “Stel dat je ergens nieuw begint, dan kan er in je overeenkomst staan dat je pakweg 3.500 euro bruto zal verdienen én een wagen ter beschikking krijgt.”

Toch is die wagen niet volledig kosteloos. Omdat je het voertuig niet alleen voor je werk maar ook voor privédoeleinden gebruikt, moet je er namelijk belasting op betalen. “De auto wordt aanzien als een zogenaamd belastbaar voordeel van alle aard, kortweg VAA. Aan de hand van een formule berekent je werkgever hoeveel dat voordeel waard is. Dat bedrag wordt bij je inkomen gerekend, waardoor je er bedrijfsvoorheffing op moet betalen. Die som wordt maandelijks van je loon afgehouden.”

Formule

“Het belastbaar voordeel kan je zelf berekenen op basis van de cataloguswaarde van je voertuig, de ouderdom en de CO2-uitstoot”, vervolgt de experte.

Concreet luidt de formule als volgt:

cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage.

Ouderdomspercentage

De cataloguswaarde is de nieuwprijs van je wagen (inclusief btw en opties). “Die wordt jaarlijks met 6% verminderd. Het eerste jaar is je ouderdomspercentage dus 100%, het tweede jaar 94% en zo verder, tot het minimum van 70%.”

CO 2 -percentage

Het CO 2 -percentage bekom je op basis van de referentie CO 2 -uitstoot, die elk jaar verandert. Momenteel ligt die op 84 g/km voor dieselvoertuigen en 102 g/km voor benzine- en LPG-wagens. Is de uitstoot van jouw wagen hieraan gelijk, dan is je CO 2 -percentage 5,5%. Per gram meer of minder uitstoot, stijgt of daalt het CO 2 -percentage met 0,1%. Er is ook een minimum- en maximumgrens: 4% en 18%.

“Bij een elektrische wagen is er geen CO 2 -uitstoot en geldt dus het CO 2 -percentage van 4%. Bij een hybride wordt wel naar de uitstoot gekeken. Kies je voor dat laatste, dan controleer je best of het niet om een ‘valse hybride’ gaat, met een erg kleine batterijcapaciteit. In dat geval geldt immers alsnog de CO 2 -uitstoot van hetzelfde model met een verbrandingsmotor.”

Omdat het CO 2 -percentage een grote impact heeft op je VAA doe je er als werknemer goed aan om een zuinige wagen te kiezen. Zeker als je weet dat de normen jaarlijks strenger worden, waardoor je steeds meer belasting zal betalen op de wagen die je gebruikt.

Minimum

De minimale grens voor het voordeel alle aard ligt voor 2021 vast op 1.370 euro per jaar.

Eigen bijdrage

Krijg je een nieuwe dieselwagen die 25.000 euro waard is en een uitstoot heeft van 84 g/km, zal je belastbaar voordeel op basis van de formule 118 euro per maand bedragen. Op jaarbasis kom je aan een belastbaar bedrag van 1.416 euro.

“Sommige werkgevers vragen een persoonlijke bijdrage van de werknemer voor het privégebruik van de wagen. Zelfs als die auto een vast onderdeel is van hun loonpakket. Dat kan gaan om bijvoorbeeld 50 euro per maand, die van je nettoloon afgaat”, vervolgt de experte. “Dat bedrag wordt van je belastbaar voordeel afgetrokken.” Hierdoor verkleint je belastbare som en kan die onder het wettelijke minimum duiken. In het bovenstaande voorbeeld zakt het VAA dus naar 816 euro per jaar. Als je eigen bijdrage hoog genoeg is, kan je VAA zelfs op 0 komen, waardoor er geen extra belasting meer verschuldigd is. Al kan het belastbaar voordeel nooit onder 0 zakken.

Inruilen voor brutoloon

Als een wagen niet standaard in je loonpakket vervat zit, bieden sommige bedrijven de mogelijkheid om alsnog een deel van je brutoloon (boven barema) in te ruilen voor een voordeel naar keuze. Zoals een auto. “De som die je inlevert en het model dat je in ruil ter beschikking krijgt zijn niet willekeurig bepaald”, verduidelijkt Thijs. “Er wordt hierbij rekening gehouden met het principe van budgetneutraliteit. Als je minder loon ontvangt is je werkgever namelijk minder RSZ verschuldigd, maar dat bedrag moet samen met je verminderd loon verrekend worden in de kosten die hij maakt om je de wagen aan te bieden.”

In de praktijk zal je je brutoloon vaak met enkele honderden euro’s zien slinken als je hierop ingaat. “Dat lijkt verwaarloosbaar in vergelijking met de aankoopprijs van een eigen wagen, maar vergeet niet dat je pensioen en eventuele andere uitkeringen wel op je brutoloon gebaseerd zijn”, waarschuwt de experte. Bovendien moet je ook in dit geval belastingen betalen op dit voordeel van alle aard. “Verlies het totaalplaatje dus niet uit het oog. Stel jezelf de vraag of je écht een auto nodig hebt. Informeer je over het exacte bedrag dat van je loon zou gaan, aangezien elk bedrijf andere wagens aanbiedt en dus een eigen regeling heeft. En probeer indien mogelijk voor een elektrisch exemplaar te kiezen om de uitstoot - en je VAA - te beperken.”

