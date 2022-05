Bewegingsexperten leggen uit hoe je in 10 minuten in topvorm raakt: “Squatoefeningen zijn uitstekend om de benen en billen te trainen”

FIT VOOR DE ZOMER. “Start met drie keer per week te wandelen”: zo ga je gezonder leven en zeg je extra kilo's gedag

Wie enkele (winter)kilo’s kwijt wil op een gezonde manier, kan er best meteen aan beginnen. Iets meer bewegen doet al wonderen en op je voeding letten is cruciaal. Maar hoe pak je dat allemaal concreet aan? Topkinesist Lieven Maesschalck, diëtist Michaël Sels en arts Kris Verburgh geven advies en oefeningen om met gemak gezond en fit de zomer in te gaan.

17 april