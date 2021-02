Beter werken na corona? Dit zijn de belangrijkste lessen voor hr

Uitdaging 1: Rekrutering vanop afstand

“Sociale media spelen daarin een heel belangrijke rol, zeker in het kader van employer branding. Zo trek je de juiste profielen aan en geef je iets weer van je bedrijf. Deel interviews met medewerkers over hun ervaringen, post foto’s als je cadeautjes uitdeelt, laat starters vertellen hoe ze zich voelen.”

“Je kan rekrutering vanop afstand onderbouwen met online testen. Die vertellen je iets over de match op vlak van cultuur. Ook post-corona kan je die tools blijven gebruiken. Niet de hele cyclus moet face-to-face gebeuren. Misschien kan je een eerste gesprek vanop afstand combineren met een tweede in het bedrijf.”

Uitdaging 2: Een nieuwe managementstijl

“Als medewerkers thuis werken, moet je vooral handelen vanuit vertrouwen, minder vanuit controle. Veel bedrijven waren daar niet klaar voor. Maar er was geen keuze. Ondersteuning en begeleiding van leidinggevenden is cruciaal. Zorg dat ze bij de hr-afdeling terechtkunnen. Leidinggevenden hebben verschillende karakters, net als hun teamleden. Wij werken dan ook niet vanuit één programma, wel op maat.”

Uitdaging 3: Telewerken is het nieuwe normaal

“Deze nieuwe manier van werken is er om te blijven. Wij plannen bij onze medewerkers een survey over hun visie over het kantoor van de toekomst. Willen ze er samenwerken, klanten ontmoeten, brainstormen, werken in concentratie? En wat doen ze liever thuis? Of in een satellietkantoor?”