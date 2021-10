“Beter 10 procent gewicht verliezen in één jaar tijd dan enkele kilo’s in één week”: zo val je af op een duurzame manier

Spaargids.be Beleggen in een fonds wordt populair­der: zo begin jij er ook mee

20 oktober Het vermogen van beleggingsfondsen in ons land steeg in het eerste halfjaar van 2021 met 27,9 miljard euro. Toch heerst vaak nog onduidelijkheid over wat de beleggingsformule precies inhoudt. Hoe begin je met beleggen in een fonds? Hoeveel rendement mag je verwachten? En hoe groot is het risico dat je geld verliest? Spaargids.be zet enkele feiten en vragen op een rij.