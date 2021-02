Betalen we ons binnenkort blauw aan de benzinepomp? "Optimisme zal olieprijs doen stijgen, maar er zijn nog veel andere factoren die meespelen"

Laat je niet vangen aan de promopraat­jes van autoverko­pers: onze au­to-ex­pert over de nadelen van elektri­sche wagens

21 oktober Over de elektrische auto hoor je meestal niets dan voordelen van zowel verkopers als van chauffeurs die er al mee rijden. Onze auto-expert Joost Bolle vindt ook dat de elektrische auto zijn plaats in ons autolandschap verdient. Maar hij vraagt zich af waarom automerken en -verkopers niet wat eerlijker kunnen zijn over de nadelen - die er wel degelijk ook zijn. Hij belicht de vijf belangrijkste. “Elektrisch rijden is lang niet altijd goedkoper.”