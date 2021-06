Betaalbaar logeren bij de meest prachtige stranden van Ibiza: onze reisexpert toont de mooiste logies



Ibiza is dé party capital en de hipste zomerbestemming in Europa. Maar toch heeft het eiland meer te bieden dan cocktailbars en beats in bruisende clubs. Onze reisexpert Johan Lambrechts sprokkelde 5 toffe logies – waarvan de meeste zeer betaalbaar - in de buurt van de mooiste stranden op het Spaanse eiland.