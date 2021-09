Besparen op je verzekeringen? Acht veilige manieren om de kosten terug te dringen

Spaargids.beJan Modaal speelt op safe. 77% van de Belgen heeft 5 of meer verzekeringen lopen, zo leert een enquête van verzekeraar Corona Direct. We sluizen dus heel wat geld richting onze polissen, maar is dit altijd een goede investering? Misschien kan het wel goedkoper. Spaargids.be kent alvast enkele besparingsmogelijkheden.

1. Wees kritisch

Begin met het opstellen van een lijstje. Waarvoor ben je allemaal verzekerd? En hebben die verzekeringen allemaal nut? Misschien kan je er wel een paar schrappen en het risico zelf dragen. Zo kost een verzekering tegen accidentele schade en misbruik van de simkaart bij Orange Belgium voor een toestel van 200 euro 6 euro per maand. Na twee jaar ben je dus 144 euro kwijt aan verzekeringen. Bovendien is er in dit geval geen dekking tegen diefstal en moet je nog rekening houden met een franchise van 20 euro.

2. Bestaat het risico nog?

Heb je je hypothecaire lening vervroegd terugbetaald? Dan heeft je schuldsaldoverzekering geen nut meer. En dus hoef je daarvoor ook niet meer te betalen. Logisch zal je denken. Maar misschien ga je eraan voorbij omdat je de volledige premie aan het begin van het contract hebt betaald. Betaal je daarentegen jaarlijks, dan moet je de premie voor een lening op twintig jaar maar dertien jaar lang storten. Dit houdt in dat je een deel van je premie kan terugvragen bij een vroegtijdige vereffening.

Een ander voorbeeld: misschien ben je gestopt met autorijden. Ook in dat geval kan je een deel van de premies recupereren.

3. Schrap dubbels

Betaal je graag tweemaal voor hetzelfde? Nee, toch? Waarom zou je dan tweemaal betalen voor dezelfde verzekering? De kans bestaat dat je op sommige vlakken dubbel verzekerd bent. Kijk dit zeker na als je ook een verzekeringspakket via je werkgever hebt. Of als je over een kredietkaart beschikt waaraan verzekeringen zijn gekoppeld. Dat is bijvoorbeeld het geval met een aantal reisverzekeringen. Voor de verzekering bij je kredietkaart is dan wel vereist dat je die met de kaart betaalde. Kijk hier na of je al een reisverzekering hebt via je Mastercard.

4. Getrouwheid kan geld kosten

Je zou verwachten dat je beloond wordt voor je getrouwheid, maar dat is lang niet overal het geval. Onder meer in de elektriciteitssector en de verzekeringssector is dat niet evident. Daar houden maatschappijen ervan dat klanten zonder veel poespas jaarlijks hun verzekering hernieuwen en zich weinig vragen stellen over de premies die ze betalen. Volgens de enquête van NN zegt 56% nog nooit van verzekeraar gewisseld te zijn. Bij de 44% die wel al eens naar een andere verzekeraar overstapte, zegt 85% dat dit eenmalig was.

5. Vergelijk de tarieven

Bijgevolg is het nuttig om op geregelde tijdstippen een vergelijking van prijzen en waarborgen te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanvragen van offertes. Een dergelijke prijsvergelijking is zeker nuttig en eenvoudig voor de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die je nodig hebt als je met een voertuig de weg opgaat. Omdat het om een verplichte verzekering gaat, liggen ook de voorwaarden ervan vast. Voor de basisverzekering volstaat het dan om de prijs te vergelijken.

6. Bekijk of een jaarcontract voordelig is

Dit is vooral nuttig voor bijvoorbeeld reisverzekeringen. Je kan hier kiezen tussen een verzekering voor elke reis apart of voor een globale verzekering voor al je reizen op jaarbasis. Als je geregeld eens naar het buitenland trekt, kan een jaarcontract zeker interessant zijn. Vergelijk de verschillende reisverzekeringen hier.

7. Verhoog de franchise

Een andere mogelijkheid om te besparen op je premies is het verhogen van de franchise. Misschien heb je vandaag een franchise van 250 euro, wat inhoudt dat je bij een schadegeval de eerste 250 euro aan schade zelf moet dragen. Dan zou je kunnen overwegen om die naar 500 euro te brengen. Dat betekent dat bij een schadegeval de verzekeraar minder moet tussenkomen. Hij kan dan ook je premie verlagen. Let er wel op dat je de hogere vrijstelling financieel vlot aankan, mocht je een schadegeval hebben.

8. Bundel je verzekeringen

Een andere besparingsbron is het bundelen van verzekeringen. Woon je in een appartement, dan is het misschien aangewezen een groepspolis te nemen voor alle eigenaars zodat je schaalvoordelen kan uitspelen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je bij een schadegeval maar één maatschappij moet aanspreken. Er is dan geen conflict meer tussen de verschillende verzekeraars. Let wel dat die groepspolis alle risico’s dekt. Bevat hij bijvoorbeeld een verzekering voor de inboedel? En houdt hij er rekening mee dat je woning misschien met duurdere materialen is afgewerkt dan de andere flats? Waak er ook over dat het groepspakket niet te uitgebreid is en geen dekkingen bevat waarmee je niets bent. Een gepaste (groeps)polis strikken? Vraag hier vrijblijvend offertes voor je brandverzekering aan.

