Besmettelijke bacterie in opmars bij kinderen: "Aantal gevallen meer dan verdubbeld”

In het Verenigd Koninkrijk zorgen streptokokken al enkele dagen voor ongerustheid. In het land stierven intussen al negen baby’s aan de bacterie. En ook in ons land is de bacterie aan een opmars bezig. “In november kregen we in ons labo een 80-tal stammen van de bacterie binnen. Die komen vanuit heel België en zijn geïsoleerd uit ernstige infecties”, zegt microbioloog Veerle Matheeussen. “Ter vergelijking: in een normaal jaar ontvangen we er gemiddeld 300 tot 400. Bovendien gaat het mogelijks om een onderschatting, want niet alle laboratoria zijn verplicht om hun stammen binnen te brengen bij het UZA. Opvallend is dat de bacterie vooral voorkomt bij jonge patiënten tussen de 1 en 5 jaar.”