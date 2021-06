Benoit en Deborah toverden samen met haar vader een wagenmakerij om tot prachtige gezinswoning: “Eerst wilden we zelfs niet gaan kijken”

Gemiddeld huis kost 315.000 euro: dit kan je ermee kopen per provincie

31 mei De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Vlaanderen steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 314.360 euro. Met dat geld koop je in de ene regio veel meer dan in de andere. Onze woonexpert Björn Cocquyt verkende de woningmarkt in elke provincie en zag grote verschillen: “Limburg is gemiddeld genomen het goedkoopst, Antwerpen het duurst.”