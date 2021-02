“Benen zijn het moeilijkst om te trainen”: topkinesist Lieven Maesschalck deelt zijn beste work-out voor stevige benen

Last van zwemband­jes rond je middel? Met deze work-out van topkine­sist Lieven Maesschal­ck maak je er voorgoed komaf mee

19 januari Ook last van coronakilo’s? Elke week geven sportkinesist Lieven Maesschalck en zijn team huis-, tuin- en keukenoefeningen voor een strak lichaam. Deze work-out helpt je af van die ‘love handles’. Want hoewel ze schattig klinken, ogen die vetrolletjes rond je middel niet zo fraai. Om van dat buikje verlost te raken, is een goede buikspiertraining een must, weet Maesschalck. Hij helpt je op graag op weg om er komaf mee te maken.