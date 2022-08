B&B’s te koop vanaf 785.000 euro: onze woonexpert zocht en vond de mooiste panden in populaire vakantielanden: “Kleurrijk en een tikje excentriek”

BINNENKIJ­KER. Jean (56) en Karine (60) knapten een Frans vakantie­ver­blijf van 1.450 m² op: “Design in eeuwenoud kader maakt het boeiend”

Deze zomer bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt eigenaars van een tweede verblijf bij ons of in het buitenland. Eender waar, in hun bijzonder huis weg van thuis beleven ze een al even bijzondere vakantie. In de Provence ademen de dikke muren in het huis van Jean en Karine geschiedenis. Die doorleefde basis combineerde het koppel met strak design. In die setting willen ze straks een nieuw hoofdstuk breien aan hun leven en aan dat van het gebouw.

31 juli