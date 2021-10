Ben jij gelukkig op je job? Doe hier de test

Streamz Bovenna­tuur­lijk, maar onbekend: vijf onderschat­te superhel­den­se­ries om te streamen

1 oktober Na een lawine aan blockbusters uit het Marvel Cinematic Universe worden nu ook streamingdiensten overspoeld met superheldenseries. Met het derde seizoen van het minder bekende (maar ijzersterke) ‘Doom Patrol’ doet Streamz zijn duit in het zakje. Wij trokken onze cape aan en scheidden voor jou het kaf van het koren in onze Kijkgids. Met onder meer jonge superhelden in ‘Marvel’s Runaways’ (Disney+), tijdreizen in ‘DC’s Legends of Tomorrow’ (Netflix) en buitenbeentje ‘The Thick’ (Prime Video): dit zijn onze favoriete onderschatte superheldenseries.