Ben je introvert? Deze beroepen zijn je op het lijf geschreven

JobsHeb je tijdens de lockdown gemerkt dat je veel meer energie hebt als je in een rustige bubbel kan werken in plaats van in een druk kantoor vol rinkelende telefoons, typende collega’s en onophoudelijke smalltalk? Waarschijnlijk ben je introvert. Jobat.be tipt de functies die het best bij je persoonlijkheidstype passen.

Boekhouder

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken zijn introverten absoluut geen eenzaten. Ze kunnen uitstekend luisteren en overleg plegen, alleen doen ze dat liever een-op-een in plaats van in groep. Daarnaast functioneren ze beter zelfstandig, omdat ze goed in staat zijn om de voor- en nadelen van een bepaalde oplossing af te wegen. Als boekhouder werk je autonoom - vaak zelfs van thuis uit - en sta je in contact met één cliënt per keer. Zo komen je sterktes volledig tot hun recht.

Vertaler

Als vertaler of copywriter heb je eveneens vaak de luxe om vanuit je thuiskantoor te werken. Meer dan een computer, internet en een stille omgeving heb je immers niet nodig om je taken tot een goed einde te brengen. Hetzelfde geldt voor heel wat administratief bedienden.

Technieker

Ook techniekers mogen gerust een introvert karakter hebben. Als technisch expert hoef je immers geen netwerk uit te bouwen: collega’s of klanten komen vanzelf bij jou terecht als een machine kapot is, onderhoud vraagt of geïnstalleerd moet worden. Omdat zij de kennis missen die nodig is om de klus uit te voeren moet je luisteren naar hun probleem en vervolgens op eigen houtje beslissen hoe je het aanpakt.

Software developer

Van een softwareontwikkelaar wordt eveneens een grote zelfstandigheid verwacht. Doorgaans schrijft iedereen namelijk individueel zijn of haar eigen code. Omdat die taak heel wat concentratie vereist, is babbelen bovendien een no-go. Nog een troef van de IT-sector is dat communicatie haast uitsluitend via mail of chat verloopt. Handig als je net als de meeste introverten een hekel hebt aan telefoongesprekken.

Laborant

Voor een laborant is afleiding evenmin welkom. Stalen onderzoeken door een microscoop of experimenten uitvoeren is tenslotte precisiewerk, waar je jouw volle aandacht moet bijhouden. Een labo-omgeving is daarom vaak erg rustig.

Vrachtwagenchauffeur

Wat is nog stiller dan geconcentreerde collega’s? Geen collega’s! Vrachtwagenchauffeur is daarom een droomjob voor wie graag hele dagen ongestoord in zijn of haar cocon zit. Blijf je liever niet te lang weg van huis? Ook als postbode of pakjesbezorger ben je het grootste gedeelte van de dag alleen op pad.

Teamleider

Geloof het of niet, introverten zijn daarnaast uitstekende leidinggevenden. Omdat ze zo goed kunnen luisteren naar hun mensen, op een doordachte manier knopen doorhakken en zich niet koste wat het kost in het middelpunt van de belangstelling willen werken, genieten ze veel respect op de werkvloer. Zeker een team dat uit extraverte, ondernemende persoonlijkheden bestaat kan soms nood hebben aan een baas die kalmte creëert.

