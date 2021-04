Ben (41) en Marjolein (42) voeden drie kinderen op, onder wie een dochtertje met down: “Het heeft ons hechter gemaakt als koppel”

"Door hun extreme gevoelig­heid is hun wereld vaak heftig en zelfs pijnlijk": hoe ga je om met iemand met autisme?

2 april Het is vandaag Wereld Autisme Dag. Wereldwijd hebben miljoenen mensen autisme. Hoe ga je daarmee om als het om je naaste, collega of klasgenoot gaat? Hersenonderzoeker Henry Markram kwam dankzij zijn autistische zoon tot nieuwe inzichten en geeft advies. “Met een kind met autisme is het soms tien stappen vooruit en twintig terug.”