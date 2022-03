Belgische factchecker geeft tips om valse beelden te herkennen: “Zelfs screenshots uit videogames worden gebruikt als zogenaamde oorlogsfoto’s”

Hoe een nieuwe generatie Oekraïense TikTokkers de oorlog verslaat: “De hele wereld moet zien wat er hier écht gebeurt”

Terwijl TikTokkers in Rusland geen nieuwe filmpjes meer kunnen uploaden, ontpopt er zich in Oekraïne een nieuwe generatie influencers. Jonge Oekraïense twintigers, vooral meisjes, hebben er hun missie van gemaakt om via de social media-app generatie Z correct te proberen informeren over wat er in Oekraïne gebeurt, hoe het leven in oorlog er momenteel aan toegaat en fake news zoveel mogelijk te bannen. Door hun verslaggeving ter plaatse kregen ze er in geen tijd honderdduizenden volgers bij en werden hun video’s soms wel 50 miljoen keer bekeken. “Russische volgers die eerst niet geloofden in de oorlog, sturen me nu dat ze aan onze kant staan”, vertelt een van hen.

