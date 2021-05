Belgische elektriciteitsfactuur blijft hoog uitvallen in vergelijking met buurlanden

Een Belgisch gezin met een verbruik van 3.500 kWh moest in januari 2021 zo'n 234 euro betalen per MWh. Dat bedrag stijgt in Vlaanderen naar 239 euro en in Wallonië naar 248 euro. Brussel scoort met 213 euro wel beter. Ondanks een lichte daling van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 2020 betaalt de Belg nog altijd relatief veel voor zijn elektriciteit in vergelijking met onze buurlanden. De hoge Belgische kostprijs is vooral te wijten aan de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen, klinkt het in het rapport. Kmo’s die zijn aangesloten op het laagspanningsnet laten vrij gelijkaarde resultaten optekenen.