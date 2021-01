Belgen veranderen nauwelijks van bank: waarom blijven we zo trouw ondanks prijsverhogingen? En hoe maak je wel de overstap? Onze geldexpert licht toe

Hoe ingrijpend heeft corona onze economie en gedrag veranderd? En hoe zullen wij dat voelen? Onze geldexper­te blikt vooruit

9 januari Oudejaar vierden we in onze bubbel en digitaal, meetings houden we via Zoom of Skype, pakjes werden nog nooit zo vaak online besteld en reizen doen we vooral in eigen land: de digitalisering nam nog nooit zo’n grote stappen vooruit. En dat heeft vérstrekkende gevolgen op onze economie. Wie zullen de grote verliezers en winnaars zijn? En hoe zullen wij dat voelen? Onze geldexperte Véronique Goossens legt uit. “Nu al worden de ‘roaring twenties 2.0' voorspeld, een periode van losbandigheid en rijkdom. Dat lijkt zeker mogelijk. Maar die zure appel, daar zijn we nog niet door.”