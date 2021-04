Belgen massaal op huizenjacht in Spanje: onze woonexpert geeft cruciale tips en toont wat je krijgt voor je geld

Hoeveel betaal je voor een apparte­ment in de verschil­len­de provincies? De 10 goedkoop­ste en duurste gemeenten op een rij

27 maart Vorig jaar werd een appartement in Vlaanderen gemiddeld 6,5 % duurder en kostte het 247.562 euro (bron: notaris.be). In Brussel was er zelfs een stijging van 8,1 % tot gemiddeld 274.382 euro. In elke provincie zitten er ook onderling grote verschillen – zo koop je in Roeselare drie flats voor de prijs van één in Knokke. Onze woonexpert Björn Cocquyt zoekt per provincie uit waar je het meeste en het minste betaalt, en wat je voor dat geld krijgt.