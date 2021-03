Belgen blijven vakantiewoningen kopen in het buitenland: onze woonexpert legt uit hoe je het virtueel aanpakt

1 miljoen Belgen zijn slechtho­rend: hoe kan je de schade zoveel mogelijk beperken? Zijn dure oortjes beter dan goedkope?

24 februari Ruim een miljoen Belgen zijn slechthorend, ongeveer drie miljoen kampen met tinnitus of oorsuizingen, onder wie steeds meer jongeren. “Grote boosdoeners zijn te luide festivals, concerten en sportevenementen”, zegt professor Bart Vinck. Maar ook in coronatijd zijn je oren niet veilig, omwille van de alomtegenwoordige oortjes. Hij vertelt hoe je gehoorschade zoveel mogelijk kan beperken en twintiger Maarten getuigt over zijn jarenlange strijd tegen tinnitus. “Ik hoor voortdurend een zeer hoge fluittoon in het midden van mijn hoofd waardoor ik amper inslaap.”