Belg houdt meeste van industriële interieurstijl

De onderzoekers van Uswitch onderscheidden vijftien stijlen op Pinterest, van vintage over rustiek tot shabby chic en eclectisch. De Scandinavische stijl, gekenmerkt door een combinatie van wit, zwart en hout, is de meest geliefde in Europa. Bohemian en vintage vervolledigen de top drie.

In België staat de industriële stijl helemaal bovenaan, net als in Spanje, Italië en Portugal. Jaarlijks wordt er in ons land bijna 25.000 keer naar gezocht op Pinterest. Dat is slechts een halve procent meer dan de Scandinavische stijl, maar wel het dubbele van de bohemian style. De vintagestijl telt, net als de minimalistische interieurs, enigszins verrassend nauwelijks meer dan 6.000 zoekopdrachten.