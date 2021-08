Beleggen zonder ongelukken: zo loop je het minste risico

1. Kies voor een defensief beleggingsfonds

Als je risico’s wilt beperken, is beleggen in een beleggingsfonds alvast een goede zet. Een fonds investeert namelijk in honderden aandelen of obligaties, of een combinatie ervan. Een tegenvaller met een aandeel zal dus niet je hele investering onderuit halen. Toch is er een groot verschil in rendement tussen de fondsen. Neem hieronder bijvoorbeeld deze drie fondsen van KBC:

• KBC-Life Dynamic haalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,49%. Op vijf jaar was dat 6,11%. Op 10 jaar 6,42%. Mooie cijfers. Maar daarvoor moest je wel enkele schommelingen voor lief nemen. In 2018 leed het fonds een verlies van 10,5%. In 2019 boekte het zijn grootste jaarwinst van het afgelopen decennium met 18,3%. • KBC-Life Defensive haalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 1,06%. Op vijf jaar was dat 1,41%. Op tien jaar 3,11%. Een pak minder dus. Maar de schommelingen waren ook heel wat kleiner. 2018 was het slechtste jaar van het afgelopen decennium met een malus van 5,9%, 2014 het beste met een bonus van 8,9%. • KBC-Life Neutral nestelde zich in de middenmoot met een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,45% over de afgelopen drie jaar. Over vijf jaar is dat 3,97%. Over tien jaar 4,92%. Het slechtste jaar van het afgelopen decennium was 2018 met een verlies van 8,5%, het beste 2019 met een winst van 13,1%. Tip: Bekijk hier de verschillende beleggingsfondsen per bank.

Een gemiddeld hoger rendement gaat dus gepaard met grote schommelingen, zowel in plus als in min. Een defensief fonds is over het algemeen stabieler, maar het levert je ook minder rendement op. Waarin zit het verschil? Het defensieve fonds belegt zijn vermogen voor 64% in obligaties, voor 33% in aandelen en voor 3% in andere zaken zoals cash. Het dynamische fonds is voor 16% samengesteld uit obligaties. De hoofdmoot bestaat uit 83% aandelen, Er rest nog 1% cash. Het neutrale fonds zit daar tussenin.

Wie grote schommelingen wil vermijden, kiest best voor een defensief fonds. Kan je je geld lang missen en lig je niet wakker van grote tussentijdse schommelingen, dan kan je voor een iets dynamischere versie met meer aandelen gaan. Neem nooit meer risico dan je aankan. Financiële gezondheid gaat boven rendement.

2. Spreid je investeringen in de tijd

Naast een goede spreiding van je portefeuille over voldoende obligaties en aandelen kan ook een spreiding van je investeringen in de tijd aangewezen zijn. De theorie is makkelijk: je moet aandelen en obligaties kopen als ze goedkoop zijn en ze weer verkopen als ze duur zijn. In de praktijk is het echter niet mogelijk om te weten wanneer ze op een piek of in een dal zitten. Die wijsheid heb je pas achteraf.

Daarom kan het nuttig zijn om te kiezen voor een beleggingsplan en stelselmatig te beleggen. Bijvoorbeeld door elke maand automatisch 100 euro bij te storten in je plan. Je koopt dan zowel op goedkope als op dure momenten, waardoor je een gemiddelde koers hebt.

Een dergelijke werkwijze sluit ook emotioneel beleggen uit. Nu wachten veel mensen op zekerheid met als ze gevolg dat ze pas in de beurs instappen als die al fors is gestegen. Ze lopen dan het risico dat ze al dicht bij de top zitten en riskeren nadien een zware terugval. Vergelijk hier de verschillende beleggingsplannen per bank.

3. Koop opties

Voor gevorderde beleggers bestaat er nog een extra mogelijkheid om zich in te dekken tegen koersstijgingen. Zij kunnen opties kopen die hen het recht geven hun aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de hand te doen. Zeg maar een soort verzekering die je hebt voor het geval de beurskoersen zwaar zouden terugvallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: