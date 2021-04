Beleggen in aandelen veel interessanter dan pamperrekening voor je kind: onze beursexpert Pascal Paepen legt uit hoe je het aanpakt

Erfenis of schenking: wat is fiscaal interessan­ter? Belasting­ex­pert Michel Maus legt uit

5 april Wie overlijdt, laat zijn of haar bezittingen achter aan wettelijke erfgenamen en aan wie is opgenomen in een eventueel testament. Een grote hap gaat ook naar de fiscus, via de (huizenhoge) erfbelastingen in ons land. Is het in dat opzicht interessanter om nog bij leven (een deel van) je bezittingen te schenken? Belastingexpert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen.