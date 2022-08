Bel-etage van Sylvie en Ken is nu 500.000 euro waard: “amper een minuutje wandelen naar de schoolpoort bespaart jonge gezinnen een hoop stress”

“Je kunt nu volop wintersala­des zaaien”: met deze tips geniet je in september nog maximaal van je moestuin

Tomaten, courgettes, komkommers, augurken, boontjes… Er valt nu heel veel te oogsten in de moestuin. Wat een feest! En het is beslist nog niet gedaan. Je kunt nog van alles zaaien en planten, want september is een echte groeimaand. De bodem is nog warm én wordt vochtig door de regenbuien in de nazomer. Tuinexperte Laurence Machiels zet je op weg: “vul elk leeg plekje weer snel op met vers groen”.

27 augustus