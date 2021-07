Bekijk de eerste aflevering van de fictiereeks ‘Glad ijs’ gratis op HLN

Livios Materialen­cri­sis streep door de rekening van bouw- en renovatie­pro­jec­ten

30 juni Ben je aan het (ver)bouwen of ga je daar binnenkort mee starten? Dan is de kans klein dat je project tijdig opgeleverd zal worden. De coronacrisis lijkt nog maar net geweken in de bouwsector en er dreigt al een nieuwe. Deze keer gaat het om een materialencrisis die wordt veroorzaakt door leveringsproblemen en ongeziene prijsverhogingen. Bouwsite Livios legt uit wat er aan de hand is.