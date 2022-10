Batterijen opladen? 6 betaalbare bestemmingen dicht bij huis voor elk soort ‘tripper’

HLN ShopDe herfstvakantie staat voor de deur. Wil je nog even de batterijen opladen tijdens een zorgeloze reis, om straks vol goede moed de winter te trotseren? Daar hoef je gelukkig geen grote budgetten voor uit te trekken of al te veel vakantiedagen aan op te offeren. HLN Shop selecteerde voor ieder type ‘tripper’ een mooie, korte vakantie niet ver van huis.

Genieten met twee

Staat ontspannen reizen voor jou synoniem met véél qualitytime met je partner? Dan ben je in de eerste plaats een romanticus en zit je het best op je plek in een sprookjesachtig kasteel. Romantiek is dan misschien een mindset die je zowat overal kan vinden, sommige elementen maken het er toch iets gemakkelijker op. Vermijd bijvoorbeeld drukke hotels waar schreeuwende kinderen je liefdesverklaringen overstemmen. Om ten volle te focussen op je partner, trek je je best terug in de natuur. Je hoeft het daarvoor niet ver te zoeken. Ons eigenste Limburg leent zich zo bijvoorbeeld uitstekend als decor voor je romantische getaway. Tussen het groen liggen een hoop pareltjes verborgen.

Volledig scherm Kasteelhotel Wurfeld in Maaseik. © HLN Shop

Wellnessen op hoog niveau

Maar ook Luxemburg biedt geduchte concurrentie. Wellnesslovers komen volledig aan hun trekken in Hotel Cocoon La Rive in Bourscheid, dat vier sterren achter de naam heeft prijken. Genieten doe je er op hoog niveau, zowel in de luxueuze wellness, tijdens een mooie herfstwandeling langs de oevers van de Sûre als in het hoogstaande restaurant met uitzicht over de bossen en de kabbelende rivier.

Volledig scherm Hotel Cocoon in Bourscheid. © HLN Shop

Portie cultuur

Cultuurliefhebbers gedijen dan weer best tussen historische stadsmuren. Niet ver voorbij de grens in het Franse Lotharingen ligt het stadje Metz: een cultureel Mekka dat nog niet is platgelopen door toeristen. De cultuurminnende reiziger zal zich hier in zijn nopjes voelen dankzij een overvloed aan oude gebouwen, prachtige tuinen en kunstige kerken. Je vergaapt je er onder meer aan de gotische Saint-Stephen kathedraal, die uitpakt met het grootste aantal glas-in-loodramen ter wereld, en aan de Basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains, de oudste bestaande kerk van Frankrijk.

Volledig scherm Metz is een topbestemming voor culturele veelvraten. © ThinkStock

Family time

Troon je de kids mee op vakantie? Dan scoor je ongetwijfeld met een uitje naar het Zwarte Woud in Duitsland. Op een vijftal uur rijden kom je terecht in een betoverend natuurgebied, met uitgestrekte bossen, meren, watervallen en kastelen. Denk maar aan de feeërieke Titisee of de watervallen van Triberg. Meer werelds vermaak op maat van het hele gezin vind je dan weer in pretparken als het Europa-park, het grote zwemparadijs, dierentuinen zoals het bijzondere park dat beren en wolven opvangt en tal van rodelbanen tot een openluchtmuseum rond oude ambachten toe.

Volledig scherm Het Zwarte Woud. © Getty Images

Werelds winkelen

Houd je liever twee winkeltassen in je hand dan een jengelende koter? Shopping kings & queens halen hun hart op in een metropool als Londen. Heb je even genoeg van Oxford Street, Covent Garden Market, Camden Town of vermaarde winkelcentra als Harrods, duik je in een van de vele gezellige bars, restaurants van wereldklasse, verken je het rijke aanbod topmusea en kunstgalerijen of het bruisende nachtleven.

Volledig scherm Shoppen in Londen. © Getty Images

Uitwaaien

Maar ook onze noorderburen hebben heel wat in petto voor een korte trip. Wie eens goed wil uitwaaien aan zee, krijgt daar net over de grens een rits mooie opportuniteiten toe. Pas je voor de drukte van Belgische badplaatsen als het mondaine Knokke of Oostende, stem dan af op Zeeland. De rustige, soms bijna verlaten stranden, weidse duinen en het ruisen van de wind en golven maken je overvolle hoofd in geen tijd weer leeg. Een rustig gelegen logement zoals het strandhotel Westduin**** maakt je ‘uitwaaiweekend’ compleet.

Volledig scherm Strandhotel Westduin. © HLN Shop

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.