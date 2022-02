Bart (62) en Katleen (60) renoveerden een boerderij uit 1886: “Al het moderne comfort is aanwezig, maar dat zie je niet”

BINNENKIJ­KER. Pascal en Vera maakten van haar familie­boer­de­rij een perfecte ontmoe­tings­plek: “Vier jaar lang hebben we alles zelf gereno­veerd”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis. In de buurt van Ninove renoveerden Pascal Jenquin (55) en Vera Goeman (52) op eigen houtje de boerderij waar zij opgroeide. Ze richtten Het Huis van Kaliter in met zelfgemaakte meubels en originele materialen, zoals gecementeerde muren en plafonds. “Het huis is genoemd naar mijn grootvader, die op café altijd een kaliter – een stevige pint – bestelde.”

